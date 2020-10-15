Стартовали продажи новой версии Lada Vesta Cross [BLACK]. Цены

Фото: Lada

Сегодня, 15 октября, в России стартуют продажи новой версии Lada Vesta Cross. Специальная модификация получила название [BLACK].

Как рассказали изданию Daily-Motor.Ru в пресс-службе российской марки, новое исполнение Vesta Cross [BLACK] отличается от обычных кроссовых «Вест» черными акцентами в интерьере и экстерьере, сочетающимися с насыщенными цветами кузова. Автомобили в версии [BLACK] получили черную глянцевую крышу, черные корпуса наружных зеркал, 17-дюймовые колесные диски в цвете черный глянец с алмазной полировкой, а также черную обивку сидений и потолка.

Автомобили серии [BLACK] спроектированы на базе комплектации Comfort с «зимним» пакетом, поэтому имеют в оснащении подогрев ветрового стекла, передних сидений и рулевого колеса, отделанного эко-кожей.

Стоимость седана Lada Vesta Cross SE в версии [BLACK] составляет 849 тысяч 900 рублей за модификацию с МКПП и 934 тысячи 900 рублей с “автоматом”. Универсал Vesta Cross SW [BLACK] оценен в 890 тысяч 900 рублей (“механика”) и 975 тысяч 900 рублей (АКП).