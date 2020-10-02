Renault показала тизер нового электрического кроссовера

Фото: Renault

Пресс-служба компании Renault опубликовала тизерное изображение концептуального электрического кроссовера, который в будущем должен перерасти в серийную модель.

На промо-фото представлен фрагмент нижней части головной оптики электрокара, выполненной в необычной форме. Частично видна черная глянцевая решетка радиатора с вертикальными планками, а также декоративный элемент с золотистым покрытием. Кузов автомобиля выкрашен в светло-коричневый металлик.

Ожидается, что в качестве серийного исполнения этой модели выступит субкомпактный SUV с длиной в 4 – 4,2 метра, что соответствует габаритам таких моделей, как Hyundai Creta и Kia Seltos.

В качестве платформы для новинки выступит архитектура для электромобилей CMF-EV, предусматривающая запас хода при полной зарядке в 600 километров.

Презентация нового электрического концепт-кроссовера запланирована на корпоративную конференцию Renault eWays, которая продлится с 15 по 27 октября.