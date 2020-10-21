Первые Geely Tugella распроданы. Они оказались дороже, чем предполагалось

От
Алексей Шмидт
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Телеграмм-канал «Джили-клуб» опубликовал фотографии купе-кроссовера Geely Tugella на временных номерах, являющегося первым проданным экземпляром этой модели в Беларуси. Машина была приобретена крупным предприятием пищевой промышленности, расположенном в Бресте. При этом официальный старт продаж кроссовера пока не дан – он намечен на 1 декабря, а проданные автомобили являются пробной партией. 

Кроме того, стало известно, что ранее опубликованные в Сети неофициальные цены на китайское кросс-купе оказались неактуальными. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили». Предполагалось, что продавать в Беларуси новый Geely Tugella будут за 72 тысячи 900 и 77 тысяч 900 белорусских рублей в зависимости от комплектации, но в итоге кроссоверы оказались дороже.

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На фото – якобы первая проданный в Беларуси кроссовер Geely Tugella. По данным наших партнеров из @geelyclubby, сделка состоялась в Бресте. Еще до официального старта продаж. "Китайские автомобили" проверили эту информацию. И выяснилось, что действительно – дилеры уже начали распродавать "первую пробную партию". Но главное – теперь выяснились точные цены. И они, увы, оказались еще выше, чем предполагалось из ранее рассекреченных документов. 78400 белорусских рублей или 2,38 млн российских – это только начальная отметка. Все подробности тут: китайские-автомобили.рф/2020/10/20/cena-geely-tugella/ . . . . . . . . #geely #geelyfy11 #geelytugella #fy11 #tugella #xingyue #джили #джилифу11 #фу11 #тугелла #джилитугелла #chinesecar #chinesecars #китайскиеавто #китайскиеавтомобили

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За версию Luxury просят от 78 тысяч 400 белорусских рублей, а за Flagship – 81 тысячу 900 рублей. В переводе на российскую валюту это вилка от 2 миллионов 380 тысяч до 2 миллионов 480 тысяч рублей.  

В России принимать заказы на новый Geely Tugella начнут с 16 ноября. Цены пока не объявлены. 