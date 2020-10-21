Первые Geely Tugella распроданы. Они оказались дороже, чем предполагалось

Телеграмм-канал «Джили-клуб» опубликовал фотографии купе-кроссовера Geely Tugella на временных номерах, являющегося первым проданным экземпляром этой модели в Беларуси. Машина была приобретена крупным предприятием пищевой промышленности, расположенном в Бресте. При этом официальный старт продаж кроссовера пока не дан – он намечен на 1 декабря, а проданные автомобили являются пробной партией.

Кроме того, стало известно, что ранее опубликованные в Сети неофициальные цены на китайское кросс-купе оказались неактуальными. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили». Предполагалось, что продавать в Беларуси новый Geely Tugella будут за 72 тысячи 900 и 77 тысяч 900 белорусских рублей в зависимости от комплектации, но в итоге кроссоверы оказались дороже.

За версию Luxury просят от 78 тысяч 400 белорусских рублей, а за Flagship – 81 тысячу 900 рублей. В переводе на российскую валюту это вилка от 2 миллионов 380 тысяч до 2 миллионов 480 тысяч рублей.

В России принимать заказы на новый Geely Tugella начнут с 16 ноября. Цены пока не объявлены.