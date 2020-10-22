Новый Renault Duster вновь засветился на дорогах России

Фото: Renault

Renault продолжает испытания нового Duster для России. Накануне в Сети появились очередные фото этой модели, заснятой во время тестов на дорогах Тольятти. Снимки опубликовал паблик в социальной сети «Вконтакте» Avtovaz News.

Фото: AvtoVAZ news

Как ранее сообщал Daily-Motor.Ru, в начале октября в научно-технический центр «АвтоВАЗа» прибыли четыре прототипа нового Renault Duster. Это машины разных комплектаций, две из которых белого цвета, а также по одной оранжевого и серо-зеленого. Все они оснащены дизельными моторами. Машины были распределены по техническим отделам, после чего их отправили проходить трековые и дорожные тесты “по специфике этих отделов”.

Renault традиционно не комментирует продуктовые планы компании, поэтому когда новый Duster появится в продаже в России, пока неизвестно. По слухам, произойти это может уже в следующем году.