Новый кроссовер Toyota Yaris Cross пользуется в Японии бешеной популярностью

Фото: Toyota

Новый доступный кроссовер компании Toyota под названием Yaris Cross, вышедший в продажу в Японии 31 августа, уже завоевал статус бестселлера. В сентябре этот «паркетник» был распродан в количестве более 12 тысяч единиц, что сделало его самой популярной SUV-моделью марки на родном рынке.

Определяющей в популярности этой модели является её цена, стартующая с отметки в 1 миллион 798 тысяч йен или 1 миллион 327 тысяч рублей по текущему курсу.

Брошюра моделей Toyota в Японии

Кроссовер спроектирован на платформе TNGA-B. В базовом варианте Yaris Cross комплектуют 1,5-литровым «атмосферником» M15A-FKS, выдающим 120 лошадиных сил. В более дорогих версиях «паркетник» предложен покупателям в гибридной версии на базе 91-сильного бензинового ДВС. Суммарная отдача такого исполнения составляет 116 лошадиных сил. Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП или вариатор CVT.

Отдельного упоминания заслуживает полный привод E-Four, который устанавливается на Yaris Cross в качестве опции. Работает он за счет дополнительного электрического двигателя. В такой модификации стоимость Yaris Cross варьируется в пределах 2 миллионов 284 тысяч йен (около 1,7 млн.рублей) – 2 миллионов 815 тысяч йен (примерно 2,1 млн.рублей).