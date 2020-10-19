Кросс-купе Geely Tugella для России: названа дата начала приёма заказов. Первые фото

Российский Geely Tugella. Фото: Geely

Компания Geely определилась с датой старта приёма предварительных заказов на новый купеобразный кроссовер Tugella. Автомобиль станет доступен для россиян с 16 ноября 2020 года. Цены будут объявлены ближе к запуску модели на рынке.

Напомним, кроссовер Geely Tugella спроектирован на архитектуре CMA, разработанной китайскими инженерами совместно с Volvo. Для российского рынка кросс-купе новое кросс-купе получит 2-литровый бензиновый турбомотор на 200 и 238 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет предложена 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод – передний либо полный.

Российский Geely Tugella. Фото: Geely

В арсенал нового китайского кроссовера для России должны войти: виртуальная «приборка», большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, система контроля давления в шинах, фоновая подсветка салона, круиз-контроль и люк на крыше.

Интерьер российского Geely Tugella. Фото: Geely

Производством российских Geely Tugella занимается предприятие «БелДжи» в Республике Беларусь. Этот же завод выпускает такие кроссоверы для белорусского рынка.

Напомним, чуть больше недели назад первую партию кроссоверов Geely Tugella, предназначенных для продаж в России, сфотографировали по дороге в дилерские центры на МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога).