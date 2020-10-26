Kia раскрыла дизайн обновленного Rio X для России

Фото: Kia

Российский офис Kia совместно с CIS HQ опубликовал фотографии рестайлингового кросс-хэтчбека Rio X (бывший Rio X-Line). Автомобиль обновился вслед за седаном Rio. Как и его собрат по семейству, Rio X получил модернизированный внешний облик и расширенное оснащение.

Кросс-хэтч был разработан специально для российского рынка с учетом обратной связи от экспертов и российских автовладельцев.

Как и седан Rio, Rio X с обновлением пережил точечные перемены в экстерьере. Изменен дизайн и форма бамперов, появились новые фары со светодиодными лезвиями ходовых огней, а решетка радиатора стала крупнее и визуально объединена с блоками головного света. Задний бампер дополнен выразительными гранями, а дизайн противотуманных фар повторяет оформление спереди. В задних фонарях Rio X отчетливо заметен новый дизайн световой подписи.

Более подробной информации о Rio X российский офис Kia обещает поделиться ближе к дате официальной премьеры этой модели, которая пока не анонсирована.