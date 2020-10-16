Haval готовит для России пять новых моделей

Фото: Haval

Компания Haval планирует продолжать расширение своей модельной линейке в России. К действующим четырем моделям, выпускаемым на собственном предприятии китайской марки в Тульской области, до 2023 года добавятся еще пять. Об этом рассказал глава российского офиса Haval.

«Мы планируем представить пять новых автомобилей в ближайшие три года», – приводит слова исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего издание «Китайские автомобили».

Никаких подробностей относительно будущих новинок Haval для России – не сообщается. Ранее на территории завода в Узловой были замечены кроссовер Wey VV6 и пикап Great Wall Pao, а третье поколение Haval H6 даже засветился на конвейере предприятия.