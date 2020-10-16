Haval готовит для России пять новых моделей

Компания Haval планирует продолжать расширение своей модельной линейке в России. К действующим четырем моделям, выпускаемым на собственном предприятии китайской марки в Тульской области, до 2023 года добавятся еще пять. Об этом рассказал глава российского офиса Haval.
Никаких подробностей относительно будущих новинок Haval для России – не сообщается. Ранее на территории завода в Узловой были замечены кроссовер Wey VV6 и пикап Great Wall Pao, а третье поколение Haval H6 даже засветился на конвейере предприятия.
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