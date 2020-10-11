Автовоз с купе-кроссоверами Geely Tugella заметили на МКАД

Фото: Geely

В Россию везут первые экземпляры нового купеобразного кроссовера Geely Tugella. Информация подтверждается фотографией, опубликованной накануне порталом «китайские-автомобили.рф». На снимке запечатлен автовоз, груженный новыми кросс-купе, который едет по МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога).

Автор фотографии, Юлия Орлова, в беседе с журналистами сообщила, что заметила автовоз с Geely Tugella на внутренней стороне МКАД в сторону Ленинградского шоссе в 7 часов утра 10 октября.

Фото: Юлия Орлова/”Китайские-Автомобили”

Всего на автовозе находилось шесть машин, пять из которых были выкрашены в белый цвет, а шестая была красной. Судя по всему, сфотографированные на МКАД Geely Tugella были собраны на белорусском заводе «БелДжи», а не ввезены напрямую из Китая. Ранее Daily-Motor.Ru публиковал подтверждение, что предприятие под Минском приступило к крупноузловой сборке таких машин.

В продажу в Беларуси новый купеобразный кроссовер Geely Tugella должен выйти 16 октября, но пока эта информация не подтверждена официально. Что касается России, то у нас новинка от «Джили» станет доступна чуть позже.

Кроссоверы будут продавать с 2-литровым турбомотором на 238 лошадиных сил, пару которому составит автоматическая трансмиссия и система полного привода. Цены на кросс-купе Geely Tugella для России пока неизвестны, но в Беларуси, по предварительным данным, прайс на автомобиль составит от 72 тысяч 900 до 77 тысяч 900 белорусских рублей (около 2,16 и 2,31 млн рублей).