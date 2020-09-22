Юбилейный Hyundai Solaris появится в конце октября

Фото: Hyundai

Hyundai готовит к выпуску лимитированную версию седана Solaris. Автомобиль, отмечающий 10-летний юбилей, встанет на конвейер завода в Петербурге в конце октября.

Юбилейный Solaris спроектирован на базе двух комплектаций: Active Plus и Comfort. Тираж спецверсии составит порядка 6 тысяч единиц.

От обычных «Солярисов» юбилейное исполнение будет отличаться расширенным опциональным списком и слегка модернизированным экстерьером.

Юбилейная четырехдверка получит светодиодную оптику, темную хромированную радиаторную решетку и специальные шильдики на крыльях.

В арсенал такой версии Solaris войдут: климат-контроль, кожаный руль и подлокотник и подогрев форсунок омывателя.

Техническое оснащение – без изменений. В качестве двигателей предложат 1,4- и 1,6-литровые агрегаты на 100 и 123 лошадиные силы соответственно, работающие в связке с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом».

Цены на юбилейный Hyundai Solaris объявят ближе к старту его продаж.