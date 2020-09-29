Убийца Lada Vesta: представлен абсолютно новый Logan

Фото: Dacia

Автомобильное подразделение компании Renault в Румынии – Dacia – представило новое поколение седана Logan, который с переездом с платформы B0 на архитектуру CMF-B стал более современным.

Длина 4-дверки выросла на 50 мм – до 4396 мм. Колесная база увеличилась 15 мм – до 2649 мм, а ширина прибавила внушительные 115 мм – до 1848 мм.

Моторная линейка седана лишилась 1,5-литрового турбодизеля, с которым Dacia Logan продавался в Европе. В гамму двигателей новинки теперь входят 3-цилиндровый 65-сильный агрегат, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» и 90-сильный мотор в связке с шестиступенчатой МКП и вариатором. Самый мощный вариант выдает 100 лошадиных сил и способен работать на природном газе (метан). Для него положена только 6-скоростная «механика». Кроме того, все версии силовых агрегатов можно будет выбрать с системой “старт-стоп”.

Фото: Dacia

Смена «тележки» позволила сделать кузов Logan более жестким на кручение, а также перекроить дизайн, установив новые светодиодные фары и задние фонари. Список оснащения автомобиля пополнился системой электронного торможения, системой мониторинга «слепых» зон, помощником при парковке и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Еще одно интересное новшество – теперь «Логаны» идут с откидывающимися столиками, прикрепленными за передними сиденьями.

Фото: Dacia

В продажу в Европе новый Dacia Logan выйдет до конца года. Цены пока не объявлены.

В будущем новый Logan могут начать выпускать на конвейере «АвтоВАЗа». Ранее в этом году на территории научно-технического центра завода были замечены прототипы Renault Clio, спроектированные на той же платформе (CMF-B). Если новый «Логан» все-таки будет у нас локализован, то определенно станет одним из самых серьезных конкурентов для российского бестселлера Lada Vesta и других моделей этого сегмента.