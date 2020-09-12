Toyota открыла предзаказ в РФ на обновленный Land Cruiser Prado

Фото: Toyota

В России стартовал прием заказов на обновленный внедорожник Toyota and Cruiser Prado. Реформенная модель обзавелась модернизированным дизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил, а также получила дизайн-пакет Black Pack и ряд новых опций.

Рядный 4-цилиндровый «дизель», ранее выдававший 177 лошадиных сил, теперь может похвастаться производительностью в 200 «сил» при сохраненном 2,8-литровом рабочем объеме. Связку двигателю составляет безальтернативная 6-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Что касается дизайн-пакета Black Pack, то в России он доступен для всех комплектаций, начиная с базовой «Элеганс». Он включает в себя затемненные детали в оформлении решетки радиатора, задней двери и оптики, а также корпуса боковых зеркал, выкрашенные в черный цвет.

Интерьер нового Land Cruiser Prado остался без изменений, но расширился список стандартного оснащения автомобиля. Отныне в него входит новая мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Внедорожник получил фирменный пакет систем активной безопасности Safery Sense 2.0, эксклюзивную версию Black Onyx, а также фирменным противоугонным идентификатором Toyota T-Mark.

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado стартуют от 2 миллионов 656 тысяч рублей.