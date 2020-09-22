Производство Lada Largus Facelift стартует в конце октября

Фото: “Авто.ру”

Как стало известно Daily-Motor.Ru со ссылкой на сообщество «AvtoVAZ News» в социальной сети «Вконтакте», производство обновленного универсала Lada Largus Facelift стартует уже в конце октября.

Напомним, с рестайлингом «Ларгус» примерил фирменный Х-образный дизайн, дебютировавший на моделях Vesta и XRay. Автомобиль получил фары от второго поколения Renault Logan, оригинальные бамперы и решетку радиатора, а также другой капот и крылья, наружные зеркала от Lada Vesta, штатную антенну на крыше и пластиковое жабо со встроенными форсунками.

Интерьер универсала также подвергся основательной модернизации, обзаведясь видоизмененной панелью от Renault Duster и унифицированными элементами от XRay Cross.

Техническое оснащение нового Largus FL осталось без изменений. Автомобиль будет комплектоваться 1,6-литровыми бензиновыми моторами на 87 и 106 лошадиных сил. Связку им составит 5-ступенчатая «механика».

В продажу обновленный универсал поступит до конца 2020 года.