Новый Kia Sportage показали на шпионских фото

Фото: Auto Post Korea

Kia продолжает испытания нового поколения кроссовера Sportage. Накануне фотошпионы запечатлели новинку на дорогах Южной Кореи.

Прототип, как и полагается еще не представленной модели, облачен в плотную камуфляжную защиту. Кроме того, пока кроссовер передвигается с временной светотехникой.

Фото: Auto Post Korea

Ожидается, что новое поколение бестселлера Kia получит полностью другой интерьер, а также, возможно, версию с удлиненной колесной базой.

Фото: Auto Post Korea

Презентация новой генерации Sportage состоится в середине 2021 года. Автомобиль должны были представить раньше, но дата его презентации была перенесена из-за смены дизайнерской концепции машины.

Напомним, в России сейчас продают актуальное поколение Kia Sportage, цены на которое стартуют с отметки в 1 миллион 489 тысяч рублей. Кроссовер входит в ТОП-10 самых популярных SUV на российском авторынке.