Новый Kia Sportage сфотографировали на парковке

Фото: KCB

Новое, пятое по счету поколение кроссовера Kia Sportage обкатывают на дорогах общего пользования. Накануне в Сети появились шпионские фотографии сразу двух прототипов этого популярного «паркетника». Автомобили были засняты на одной из парковок в Южной Корее.

На фото обе тестовые машины облачены в плотный камуфляж. Судя по приглядывающейся сквозь него светотехнике, а также качеству пластика в салоне, новый Sportage находится на ранней стадии разработки.

Как сообщает портал The Korean Car Blog, опубликовавший снимки кроссовера, дебют новой генерации Kia Sportage запланирован на середину 2021 года. Автомобиль должны были представить раньше, но дата его презентации была перенесена из-за смены дизайнерской концепции машины.

Напомним, актуальный Kia Sportage продают в России по цене от 1 миллиона 489 тысяч 900 до 2 миллионов 359 тысяч 900 рублей. Кроссовер входит в список самых популярных SUV в стране.