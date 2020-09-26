Кроссовер Toyota Corolla Cross доберется до Японии осенью 2021 года

Фото: Toyota

Новый кроссовер Toyota под названием Corolla Cross вышел в продажу в Таиланде, но в следующем году может добраться и до родного для марки рынка – Японии.

«Паркетник», спроектированный на платформе актуального поколения Corolla, как пишут журналисты портала «BestCarWeb» со ссылкой на собственные источники, доберется до японского рынка осенью 2021 года. В модельной линейке марки автомобиль расположится на ступень выше C-HR.

На родном для себя рынке Corolla Cross будет комплектоваться 1,8-литровым бензиновым «атмосферником», а также несколькими гибридными агрегатами. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный. В Таиланде эта модель сейчас продается исключительно в версии 2WD.

Отметим, изначально продажи Corolla Cross в Японии руководством Toyota не планировались. На тайском рынке за эту модель сейчас просят от 959 тысяч бат или 2 миллиона 335 тысяч рублей по текущему курсу.

Не исключено, что в будущем Toyota Corolla Cross доберется и до других автомобильных рынков, но вряд ли окажется в России. У нас отлично продается чуть более крупный по габаритам RAV4, недавно сменивший поколение.