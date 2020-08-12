В Сети появились первые официальные подробности относительно нового купеобразного кроссовера компании Geely, предназначенного для российского авторынка. Новинку назовут Tugella (в честь водопада в ЮАР). Техническую информацию опубликовали в сертификате ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

Согласно данным, размещенным в базе Росстандарта, новый Geely Tugella для России построен на модульной платформе CMA от Volvo. Длина кроссовера составляет 4605 мм, ширина – 1878 мм, высота – 1643 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм.

В России продавать это кросс-купе будут с безальтернативным 2-литровым бензиновым двигателем с двумя вариантами форсировки: 200 или 238 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложат только 8-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

В арсенал нового Geely Tugella для РФ войдут: мультимедийная система, датчики давления и температуры в шинах, система «ЭРА-ГЛОНАСС», адаптивный круиз-контроль, люк в крыше.

Одобрение типа транспортного средства оформлено на машины китайской сборки, но не исключено, что в будущем поставлять Geely Tugella в Россию будут с завода «БелДжи» под Минском.