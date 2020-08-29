Как могла бы выглядеть современная «Ока». Рендеры

Фото: “ЛадаКлуб”

В планы «АвтоВАЗа» не входит выпуск компактного городского автомобиля, о чем представители российского автогиганта не устают повторять в последние годы. Тем не менее, это не мешает независимым дизайнерам демонстрировать собственное видение такого автомобиля.

Дизайнеры портала «ЛадаКлуб» решили представить, как мог бы выглядеть популярный автомобиль «Ока», если бы «вазовцы» решились его воскресить.

Судя по опубликованным в Сети рендерам, современная «Ока» получила бы новое название (City), фирменный X-образный стиль марки, черную крышу, объединенную цветом с дверьми, а также большие колесные диски, обутые в низкопрофильную резину.

Под капот такой машины можно было бы установить бензиновый двигатель рабочим объемом от 0,65 до 1,1-литра мощностью от 30 до 48 лошадиных сил. Пару им составили бы 4- или 5-ступенчатые МКПП.