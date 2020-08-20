«АвтоВАЗ» предложил придумать название для новой Lada

Компания «АвтоВАЗ» на своих страницах в социальных сетях предложила подписчикам придумать название для новой модели марки Lada.
Интернет-пользователи смогут оставить свой вариант названия нового автомобиля российского бренда в комментариях к соответствующему посту в период с 19 по 31 августа 2020 года.
Среди требований, которым должно соответствовать имя новой модели Lada, указаны:
• оно должно ассоциироваться с Россией;
• хорошо сочетаться со словом «LADA»;
• иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву «А»;
• иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений;
• легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице;
• иметь благозвучное звучание.
Представители пресс-службы «АвтоВАЗа» выберут по одному из победителей в каждой из соцсетей, в которой опубликован соответствующий пост. В качестве призов названы: брендированная кружка и фирменный портативный аккумулятор. К участию в конкурсе допускаются лица достигшие 18 лет.
Примечательно, но к конкурсу прикреплена фотография концепт-кара Lada XCode, представленного в 2016 году. Возможно именно для серийной версии этой модели «АвтоВАЗ» сейчас ищет вариант названия.
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