«АвтоВАЗ» предложил придумать название для новой Lada

Компания «АвтоВАЗ» на своих страницах в социальных сетях предложила подписчикам придумать название для новой модели марки Lada.

Интернет-пользователи смогут оставить свой вариант названия нового автомобиля российского бренда в комментариях к соответствующему посту в период с 19 по 31 августа 2020 года.

Среди требований, которым должно соответствовать имя новой модели Lada, указаны:

• оно должно ассоциироваться с Россией;

• хорошо сочетаться со словом «LADA»;

• иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву «А»;

• иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений;

• легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице;

• иметь благозвучное звучание.

Представители пресс-службы «АвтоВАЗа» выберут по одному из победителей в каждой из соцсетей, в которой опубликован соответствующий пост. В качестве призов названы: брендированная кружка и фирменный портативный аккумулятор. К участию в конкурсе допускаются лица достигшие 18 лет.

Фото: Lada

Примечательно, но к конкурсу прикреплена фотография концепт-кара Lada XCode, представленного в 2016 году. Возможно именно для серийной версии этой модели «АвтоВАЗ» сейчас ищет вариант названия.