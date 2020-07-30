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Мы уже рассказывали о том, что в России готовится к вступить в силу новый закон, запрещающий использовать восстановленные узлы и агрегаты при ремонте автомобилей. Под запрет на повторное использование попали такие детали автомобиля, как: подушки безопасности и ремни безопасности, сиденья с креплениями ремней или встроенными подушками безопасности, элементы тормозной системы и рулевого управления, катализаторы, иммобилайзеры, глушители и газобаллонное оборудование.

Автомобилистам также больше нельзя будет устанавливать дополнительное оборудование, будь то антенна, фаркоп, багажник на крыше или даже прозрачная бронепленка. Для того, чтобы осуществить эту процедуру законно придется получать соответствующее разрешение.

По мнению экспертов, поправки в техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в которых прописан запрет использования б/у запчастей, в первую очередь ударит по карманам автовладельцев, поскольку стоимость ремонта вырастет в десятки раз. С учетом того, что средний возраст машин в РФ на сегодняшний день составляет 10-12 лет, большинство из них требуют как обычного ремонта, так порой и замены дорогостоящих деталей, например, тех же рулевых реек.

«С использованием подержанных или восстановленных качественных запчастей автомобилисты могут провести ремонт в 2-10 раз дешевле, чем с использованием новых. Представите, потратит ли на ремонт 100-150 тысяч рублей автомобилист, чья машин стоит 600-700 тысяч рублей?», – заявил гендиректор ООО «Гидравлика» Юрий Валько, комментируя грядущие изменения.

Согласен со своим коллегой и гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко, по словам которого данная инициатива заставит закрыться популярные в стране «авторазборки», что существенно повысит расходы водителей на ремонт.