Названа цена нового Lada Largus Cross Quest

Фото: Lada

Компания «АвтовАЗ» приступила к отгрузке дилерам спецверсии универсала Lada Largus Cross Quest. Официальные цены на новое исполнение этой модели пока держатся в секрете, но в Сети уже появилась информация о стоимости такого автомобиля.

Как пишет сообщество «AvtoVAZ News» в социальной сети «ВК» со ссылкой на собственные источники в дилерской сети Lada, за Largus Cross Quest в 7-местном исполнении будут просить от 876 тысяч 900 рублей.

С учетом того, что сейчас за Largus Cross в комплектации Luxe 7 мест просят 818 тысяч 900 рублей, то доплата за спецверсию составит 58 тысяч рублей.

Напомним, специальная модификация Lada Largus Cross Quest построена на базе максимального исполнения. В арсенал такого «Ларгуса» входят: кондиционер, фронтальные подушки безопасности, аудиосистема, парктроники, система ЭРА-ГЛОНАСС и пр.

Версия Quest выделяется эргономичными передними сиденьями с развитой боковой поддержкой и комбинированной обивкой из ткани и экокожи, 3-ступенчатым подогревом передних сидений, кожаным рулем, улучшенной шумоизоляцией, глянцевыми корпусами наружных зеркал и новым дизайном колесных дисков.

Как и все остальные «Ларгусы», Largus Cross Quest оснащается 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 106 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП. Продажи стартуют в августе.