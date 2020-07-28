Фото: “Autonetmagz“

Мы уже писали о том, что Toyota готовит новый кроссовер, спроектированный на базе модели Corolla. Накануне стало известно, что новинка вышла в продажу на первом для себя рынке – Таиланде. Дилеры предлагают Toyota Corolla Cross по цене от 2 миллионов 240 тысяч рублей в пересчете на российскую валюту по текущему курсу. Прием предварительных заказов на этот кроссовер был дан еще в начале июля.

Новый «паркетник» Toyota Corolla Cross спроектирован на той же платформе, что и седан Corolla последней генерации (TNGA-C).

Длина кроссовера составляет 4460 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм. Размер колесной базы равен 2640 мм. Автомобиль предлагается с 1,8-литровым «атмосферником» на 140 лошадиных сил, а также с гибридной силовой установкой аналогичного объема, но деформированного до 98 «сил». Гибрид работает в связке с 72-сильным электромотором. В качестве трансмиссии доступен только вариатор. Привод – безальтернативный передний.

В арсенал нового Toyota Corolla Cross входят: система автоматического торможения, интеллектуальный круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, до девяти подушек безопасности, включая коленную, а также современная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.