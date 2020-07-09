Aurus “съел” ресурсы для «Русского Прадо»

Проект нового внедорожника «УАЗ», окрещенного «Русским Прадо», могут поставить на паузу. По информации издания «Drom», в условиях кризиса Sollers, владеющая «УАЗом», решила сделать ставку на автомобили Aurus, а не на перспективную модель Ульяновского автозавода.

По последним слухам, глава Sollers Вадим Швецов лично распорядился бросить все ресурсы на подготовку производства автомобилей премиального российского бренда Aurus в Елабуге. Цена этого решения оказалась настолько высокой, что буквально «съела» все возможности по продолжению проекта «Русский Прадо». Как следствие, автомобиль, если и появится, то произойдет это не в 2021 году, как ожидалось, а в лучшем случае в 2022 году.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о втором поколении «Патриота», который неофициально назван «Русским Прадо». На прошлой неделе в Сети появились первые изображения внедорожника, судя по которым известный нам Patriot ждет радикальная смена имиджа. Помимо модернизированного дизайна экстерьера и интерьера автомобиль должен получить новую раму, независимую переднюю и пружинную заднюю подвеску, а также двигатели нового семейства и продвинутый набор опционального оборудования.