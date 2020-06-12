Стартовал предсерийный выпуск Lada Largus FL

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» приступила к предсерийному выпуску обновленной модели Lada Largus с приставкой FL (фейслифт). По данным издания «РГ», 10 июня тольяттинское предприятие собрало два экземпляра рестайлингового «Ларгуса» – фургон и универсал. Обе машины в максимальной комплектации. Ожидается, что серийные экземпляры нового Largus FL начнут сходить с конвейера в течение ближайших месяцев.

Напомним, ранее в Сети несколько раз появлялись шпионские фотографии тестовых прототипов обновленного Lada Largus, которые были засняты на полигоне завода и дорогах общего пользования.

Накануне на обновленный «Ларгус» был получен ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). В документе указано, что новинка получит обновленную переднюю часть кузова, где появится другая оптика, бамперы, радиаторная решетка и капот с крыльями. Кроме того, новый Largus FL обзаведется пересмотренным интерьером с улучшенной эргономикой и дополнительными опциями комфорта.

Моторная линейка автомобиля изменению не подвергнется. Актуальные Lada Largus оснащаются 1,6-литровыми бензиновыми двигателями на 87 и 106 лошадиных сил, связку которым составляет 5-ступенчатая МКПП.