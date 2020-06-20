Российский премиум-седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Фото: Aurus

Российский премиальный седан Aurus Senat накануне был замечен в столице Азербайджана (Баку). Соответствующие фотографии, на которых представительская 4-дверка была заснята с местными госномерами, появились в Инстаграм-профиле «Cars In Baku».

По мнению журналистов издания «РГ», автомобиль, запечатленный в Баку, вполне может быть предназначен для посольства Российской Федерации в Азербайджане. Но и не исключено, что автомобиль проходит дорожные испытания в условиях жаркого климата и гористой местности.

Фото: carsinbaku/instagram

Напомним, седан Aurus Senat является разработкой российского ФГУП НАМИ в рамках государственного проекта «Кортеж». Приводит в движение 4-дверку 4,4-литровый двигатель V8 на 598 лошадиных сил, работающий в паре с 9-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Несколько единиц предсерийных седанов Senat уже используют государственные органы России. Для частных клиентов за такой автомобиль придется заплатить от 18 миллионов рублей.