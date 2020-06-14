Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на рендере

Фото: CarStuff

Информация о скором выходе в продажу нового кроссовера Toyota, который будет дешевле RAV4, появились еще в конце апреля. Тогда же эту модель засняли на дорогах общего пользования Таиланда, облаченную в плотный черный камуфляж. Накануне журналисты издания СarStuff решили представить, как будет выглядеть серийная версия проекта под кодовым наименованием 740B, которую, по слухам, могут назвать Corolla Cross, опубликовав его неофициальный рендер.

Уже известно, что новый японский паркетник будет построен на базе GA-C, на которой спроектирована Corolla. Силуэтом автомобиль будет сильно напоминать нынешний RAV4, но окажется компактнее. Длина «паркетника» составит 4400 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1600 мм, а колесная база будет равна 2640 мм.

Техническое оснащение кроссовер на базе «Короллы» позаимствует у своей соплатформенницы, получив 1,2-литровую турбочетверку, а также 1,6, 1,8 и 2-литровые «атмосферники». Также для новинки будут доступны две гибридные установки на базе 1,8- и 2-литровых двигателей. Привод наверняка можно будет выбрать как передний, так и полный.

Первым рынком для Corolla Cross станет Тайвань, куда этот кроссовер приедет уже в течение ближайших нескольких месяцев. Что касается США и Европы, то там эту модель стоит ждать не раньше первой половины 2021 года.