Новый Kia K5 (Optima) для России: названы двигатели и трансмиссии

Фото: Kia

Новое поколение бизнес-седана Kia K5, представленного в России под названием Optima, в скором времени появится на российском авторынке. Автомобиль придет на смену «Оптиме» и также будет сходить с конвейера завода «Автотор» в Калининграде.

Накануне российский офис Kia опубликовал информацию с сертификата одобрения типа транспортного средства на эту модель, согласно которому Kia K5 будут продавать в РФ с двумя вариантами двигателей и автоматических трансмиссий.

Как сообщает пресс-служба Kia, нашим покупателям корейская 4-дверка будет предложена с 2-литровым двигателем G4NA-5 мощностью 149,56 лошадиных сил (192 Нм момента), связку которому составит 6-диапазонный гидромеханический «автомат». Помимо него можно будет выбрать 2,5-литровый мотор G4KN-5, выдающий 193,88 лошадиные силы при 246 Нм момента. Для него подготовлен другой вариант АКПП – 8-диапазонный гидротрансформатор.

Обе версии Kia K5, согласно сертификату, способны работать на бензине с октановым числом 92 и выше. Привод – только передний, в то время как на глобальном рынке эта модель доступна с полным приводом.

Высота седана К5 составляет 1 445 –1 465 мм (меньше на 20 мм, по сравнению с текущим поколением KIA Optima), габаритная длина увеличилась на 50 мм (до 4 905 мм), ширина не изменилась – 1860 мм. Колесная база также стала больше на 45 мм и составляет 2850 мм.

В арсенал базовой комплектации седана по данным из ОТТС войдут: кондиционер, система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», система мониторинга давления в шинах. Климат-контроль предложат в качестве опции.

Продажи нового Kia K5 в России стартуют в течение ближайших нескольких месяцев.