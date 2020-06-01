Автомобили Lada стали дороже в обслуживании

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» увеличила максимальные рекомендованные розничные цены на техническое обслуживание автомобилей Lada.

Как сообщает издание «Лада.Онлайн», рекомендованная стоимость ТО-1 для модели Lada Granta с двигателем на 87 лошадиных сил выросла на сумму от 6300 до 7400 рублей. Цена первого техобслуживания Lada Vesta также прибавила 900 рублей (с 5 тысяч 700 до 6 тысяч 800 рублей). За ТО-1 модели XRay теперь придется заплатить 8 тысяч 400 рублей вместо 7 тысяч 600 рублей ранее.

Для владельцев Lada Largus максимальная рекомендованная цена первого технического обслуживания увеличилась на 800 рублей – с 6 тысяч 100 до 7 тысяч 900 рублей, а для Lada 4×4 – с 5 тысяч до 5 тысяч 500 рублей (+500 рублей).

Отмечается, что рост цен на ТО затронет также и старые модели Lada (Kalina, Granta и Priora до 2018 года выпуска). Что послужило причиной увеличения стоимости обслуживания машин Lada – не сообщается.