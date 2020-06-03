Автомобили Lada больше не продаются в странах Евросоюза

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Компания «АвтоВАЗ» была вынуждена отказаться от продаж своих автомобилей на европейском авторынке из-за ужесточения экологических стандартов по выбросам.

Как сообщил европейский генеральный дистрибьютор Lada, дилеры в ЕС перестали получать автомобили российской марки. Последняя партия машин была отгружена в марте этого года, а новых поставок – не запланировано, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Lada Automobile GmbH Deutschland.

Финансовые потери «АвтоВАЗа» от утраты европейского рынка окажутся незначительными, но куда ощутимее будут репутационные потери, поскольку автомобили Lada поставлялись в Европу еще со времен СССР.

В самой же компании уверяют, что постараются вернуться на европейский рынок уже через три года. Не исключено, что поможет в этом ей новая линейка двигателей, о разработке которой Daily-Motor.Ru сообщал накануне.