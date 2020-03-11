Внедорожник Haval H5 российской сборки получил ОТТС

Фото: Haval

Компания Haval получила сертификат Одобрения типа транспортного средства на свой новый внедорожник H5, производство которого с недавних пор в тестовом режиме ведется на мощностях завода в Тульской области.

По информации, заключенной в данном документе, автомобиль будет продаваться в России с безальтернативным 177-сильным турбированным бензиновым агрегатом, 6-ступенчатой МКПП и полным приводом.

В арсенал этой модели, ранее именовавшейся в России Great Wall Hover H5, вошли: датчики парковки, камера заднего вида, люк, датчики дождя и света, кожаный салон и круиз-контроль.

Главным конкурентом для нового Haval H5 в РФ выступит отечественный внедорожник УАЗ «Патриот», оснащаемый 2,7-литровым двигателем на 150 лошадиных сил, по цене от 819 тысяч 900 рублей.

Стоимость нового Haval H5 пока не объявлена. Цены на новинку должны объявить ближе к старту продаж, который будет дан в середине апреля.