Редакция Daily-Motor.Ru уже публиковала подобный рейтинг, сформированный аналитиками «Свободной Прессы» на основе собственных подсчетов.

Накануне подобный анализ провело и издание «Российская Газета», подсчитавшее стоимость советских автомобилей при пересчете на российские рубли по собственной формуле.

Эксперты в своей калькуляции рассматривали прожиточный минимум в период с 1965 по 1975 год (40 рублей) и прожиточный минимум в России на 2020 год, составляющий 11 тысяч 185 рублей. При таком раскладе 1 советский рубль был бы эквивалентен 279,6 нынешним рублям.

Таким образом, по формуле авторов исследования, «Жигули» ВАЗ-2101 сейчас стоил бы 1 миллион 470 тысяч 696 рублей (5 тысяч 620 советских рублей умножаем на 279,6 рублей).

За «Запорожец» ЗАЗ-966 просили бы от 838 тысяч 800 рублей (советская цена – 3000 рублей), а за «Москвич-412» 1975 года – 1 миллион 380 тысяч 105 рублей (4 тысячи 936 советских рублей).

Стоимость «Волги» ГАЗ-21 в последний год производства (1970-й) составляла 8 тысяч 500 советских рублей, что при пересчете на нынешнюю валюту равно 2 миллионам 376 тысячам 600 рублям.

Наконец, УАЗ-469 в 1975 году можно было приобрести по цене от 7 тысяч советских рублей, что в современных реалиях составляло бы 1 миллион 957 тысяч 200 рублей.