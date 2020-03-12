Новая Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом

Фото: Hyundai

Несмотря на то, что российский рынок не дождался абсолютно новую Hyundai Creta (у нас эта модель переживет фейслифт), в Индии новая генерация этой модели уже пользуется ажиотажным спросом. Так, согласно последней информации, за неделю со старта приема заказов на этот кроссовер дилеры собрали более 10 тысяч заявок на приобретение «Креты» нового поколения. При этом официальные цены на «паркетник» до сих пор не объявлены.

Напомним, что дебют следующей генерации Hyundai Creta состоялся в начале февраля этого года. Автомобиль получил такой же дизайн, как у своего китайского собрата ix25, но обзавелся собственной моторной гаммой и другим интерьером.

Приводить в движение новую «Крету» в Индии будут такие же агрегаты, что и у Kia Seltos: 115-сильный атмосферный мотор с вариатором, дизельный двигатель с такой же отдачей и «автоматом», а также бензиновый турбомотор на 140 лошадиных сил, сочетающийся с «роботом». Кроме того, для всех версий Creta предложат и 6-ступенчатую «механику».

Официальные продажи абсолютно новой «Креты» в Индии стартуют 17 марта. Предполагаемая стоимость – от 1 миллиона 50 тысяч рупий или 1 миллион 20 тысяч рублей по текущему курсу.