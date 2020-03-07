Названы самые дешевые иномарки в России в марте

Фото: Datsun

С приходом весны редакция Daily-Motor.Ru озаботилась продолжением нашей ежемесячной рубрики с публикацией самых доступных предложений на российском рынке в сегменте новых иномарок.

Согласно анализу прайс-листов всех автопроизводителей в нашей стране, проведенному нашей редакцией, самым дешевым предложением в классе иномарок остается седан Datsun on-DO. Седан, недавно переживший рестайлинг, в ходе которого 4-дверка получила слегка модернизированный дизайн, по-прежнему стоит от 506 тысяч рублей.

На второй позиции в этом списке, как и в феврале, располагается собрат по модельному ряду «Датсун» – хэтчбек mi-DO. За 5-дверку 2020 модельного года просят от 529 тысяч рублей.

Renault Logan и Renault Sandero, как и месяцем ранее, заняли в данном рейтинге третью и четвертую позиции с одинаковым ценником – от 596 тысяч рублей за базовую комплектацию Access (автомобили 2020 года выпуска).

ТОП-5 замкнул городской хэтчбек Ravon R2, готовящийся сменить название и бренд, вернувшись к первоначальному имени – Chevrolet Spark. Автомобилей 2020 модельного года в продаже пока нет, а за автомобили R2 2019 года выпуска просят от 601 тысячи рублей.