Фото: Kia

Корейский кроссовер Kia Seltos вышел в продажу в России. Приобрести новинку можно во всех дилерских центрах марки в стране.

Стоимость базовой комплектации начинается от 1 миллиона 99 тысяч 900 рублей. За максимальную версию кроссовера просят почти 2 миллиона рублей. Суммарно на российском авторынке новый «Селтос» предложен в шести комплектациях и двадцати вариантах исполнения.

В базовой модификации корейский «паркетник» оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем на 121 и 123 лошадиные силы, который в зависимости от комплектации работает в связке с 6-скоростной МКПП или «автоматом».

Прайс-лист на Kia Seltos для России

В оснащение нового Seltos также входит и 2-литровый 149-сильный «атмосферник», сочетающийся с бесступенчатым вариатором, и 177-сильный агрегат, работающий в паре с 7-скоростным «роботом». Привод может быть как передним, так и полным.