В РФ был запатентован новый электрокар Zetta

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В базе данных профильного ведомства появилась информация о новом автомобиле марки Zetta. Речь идёт про электрокар, который получил патент.

Судя по официальной информации, новинка будет оснащаться системой переднего привода в базовой версии, а также иметь аккумулятор с ёмкостью в 200 километров. Первые модели компактных трёхдверных машин сойдут с конвейера уже в первом квартале текущего года. Местом для их сборки была выбрана площадка в Тольятти.

Представители бренда сообщают, что в год они планируют собирать около 15 тысяч компактных электрокаров. Стартовая цена новинки составит 450 тысяч рублей. Но, пока точная дата выхода автомобиля держится в тайне.