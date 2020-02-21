Toyota Corolla станет кроссовером, а LC200 подешевеет

В Сеть утекла неофициальная информация о планах компании Toyota на ближайшие годы. Данные актуальны для североамериканского авторынка.

По словам инсайдеров, в сентябре 2021 года японский автогигант представит новый автомобиль Corolla Cross. Информации о том, станет ли «Королла» полноценным кроссовером, либо же окажется универсалом или хэтчбеком с увеличенным дорожным просветом и пластиковой защитой кузова, пока нет.

Кроме того, ожидается, что внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в США перестанет быть роскошной моделью. Автомобиль будут продавать в 5-местном исполнении и позиционировать, как «настоящий внедорожник».

Со сменой статуса LC200 должен подешеветь, во только насколько – пока неизвестно. Напомним, что сейчас стоимость Toyota Land Cruiser 200 в США составляет от 85 тысяч 415 долларов или 5 миллионов 482 тысячи рублей при пересчете на российскую валюту по текущему курсу.