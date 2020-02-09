ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в феврале

Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу многолетнюю рубрику, посвященную публикациям пятерки самых дешевых иномарок на российском авторынке.

Проанализировав прайс-листы автопроизводителей наши журналисты выяснили, что в феврале 2020 года самым доступным предложением в сегменте новых иномарок в РФ остается седан Datsun on-DO. Стоимость этой бюджетной 4-дверки, спроектированной на платформе Lada Granta, 2020 года выпуска в стартовой комплектации Access составляет 506 тысяч рублей. По сравнению с январем этого года цена on-DO выросла сразу на 16 тысяч рублей.

Строчкой ниже располагается хэтчбек Datsun mi-DO. За эту модель, которая, в свою очередь, является соплатформенницей отечественной Lada Kalina, в феврале просят от 529 тысяч рублей, что в сравнении с нашим январским рейтингом на 26 тысяч рублей дешевле, чем было в начале года.

Третьим и четвертым в этом ТОП-е вновь оказались бюджетные седан и хэтчбек Renault – Logan и Sandero соответственно. За обе модели в минимальной комплектации Access феврале просят по 596 тысяч рублей. При этом еще в декабре 2019 года стартовая стоимость этих автомобилей в РФ составляла от 577 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг самых доступных иномарок в России в феврале городской хэтчбек Ravon R2, стоимость которого, как и месяцем ранее, составляет от 646 тысяч рублей.