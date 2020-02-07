Состоялся дебют новой Hyundai Creta. Ждем в России?

Фото: Hyundai

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto-Expo 2020 в Нью-Дели (Индия) второе поколение кроссовера Creta. В прошлом году в Китае дебютировал собрат «Креты» – ix25 новой генерации, поэтому дизайн индийского кроссовера был вполне ожидаем.

От китайского ix25 индийская Creta отличается решеткой радиатора, выполненной в стиле Hyundai Venue. В интерьере же изменений будет больше. Огромного вертикального дисплея «а-ля Тесла» в отличии от китайского ix25 в «Крете» не оказалось. Кроме того, по фото не с самого хорошего ракурса можно заметить и другое рулевое колесо.

В Индии кроссовер Hyundai Creta в новом поколении будет продаваться с той же линейкой двигатель, что и Kia Seltos. В нее войдет атмосферный 115-сильным мотор, 1,4-литровый турбодвигатель на 140 «сил» и дизельный агрегат на 115 «скакунов». В качестве трансмиссий предложат: «механика», вариатор, АКПП или роботизированную трансмиссию. Привод – только передний.

Цены на новую генерацию Hyundai Creta в Индии пока не объявлены. Предыдущее поколение этого кроссовера сейчас продается по цене от 999 тысяч 900 рупий, что дешевле Kia Seltos почти на 11 тысяч рупий.

Когда новую «Крету» привезут в Россию, пока неизвестно. Одно ясно точно, произойдет это определенно не в ближайшее время. А пока первое поколение этого «паркетника» продолжает оставаться лидером сегмента SUV в стране максимум, чего можно ожидать, это небольшого фейслифта этой модели.