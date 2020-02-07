Состоялся дебют новой Hyundai Creta. Ждем в России?

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Состоялся дебют новой Hyundai Creta. Ждем в России?
Фото: Hyundai

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto-Expo 2020 в Нью-Дели (Индия) второе поколение кроссовера Creta. В прошлом году в Китае дебютировал собрат «Креты» – ix25 новой генерации, поэтому дизайн индийского кроссовера был вполне ожидаем. 

От китайского ix25 индийская Creta отличается решеткой радиатора, выполненной в стиле Hyundai Venue. В интерьере же изменений будет больше. Огромного вертикального дисплея «а-ля Тесла» в отличии от китайского ix25 в «Крете» не оказалось. Кроме того, по фото не с самого хорошего ракурса можно заметить и другое рулевое колесо. 

Состоялся дебют новой Hyundai Creta. Ждем в России?

В Индии кроссовер Hyundai Creta в новом поколении будет продаваться с той же линейкой двигатель, что и Kia Seltos. В нее войдет атмосферный 115-сильным мотор, 1,4-литровый турбодвигатель на 140 «сил» и дизельный агрегат на 115 «скакунов». В качестве трансмиссий предложат: «механика», вариатор, АКПП или роботизированную трансмиссию. Привод – только передний. 

Цены на новую генерацию Hyundai Creta в Индии пока не объявлены. Предыдущее поколение этого кроссовера сейчас продается по цене от 999 тысяч 900 рупий, что дешевле Kia Seltos почти на 11 тысяч рупий.

Состоялся дебют новой Hyundai Creta. Ждем в России?

Когда новую «Крету» привезут в Россию, пока неизвестно. Одно ясно точно, произойдет это определенно не в ближайшее время. А пока первое поколение этого «паркетника» продолжает оставаться лидером сегмента SUV в стране максимум, чего можно ожидать, это небольшого фейслифта этой модели. 

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