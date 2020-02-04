Новый Kia Sorento представят на автосалоне в Женеве

Фото: Kia

Как сообщает пресс-служба Kia, официальный дебют новой, четвертой по счету генерации кроссовера Sorento, состоится в рамках автосалона в Женеве 2020 года (Geneva Motor Show-2020). Напомним, что автовыставка в этом швейцарском городе в этом году состоится с 3 по 15 марта.

Подтвержденной полноценной технической информации о новом Kia Sorento пока нет, но ожидается, что в моторную линейку вседорожника войдет семейство моторов Smartstream. Также уже известно, что новый «Соренто» предложат и в гибридных версиях.

В арсенале кроссовера будут значиться самые последние наработки Kia по части систем помощи водителю, а также расширенные возможности доступа в информационные сети, и богатый набор информационно-развлекательных функций.

Продажи четвертого поколения Kia Sorento на родном для компании южнокорейском рынке должны стартовать весной. До конца года кроссовер доберется и до рынка США.