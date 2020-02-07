Новый Kia Mohave сфотографировали в Москве

Компания Kia готовит к выходу в продажу в России нового поколения внедорожника Mohave. Подтверждением этой информации могут служить снимки этого автомобиля, «упакованного» в камуфляж на парковке одного из дилеров , которые были сделаны одним из участников фанатского форума «Kia-Clubs.Ru».

Судя по «утекшим» в Сеть фотографиям, на которых хоть и сложно рассмотреть основные детали экстерьера и интерьера, но все-таки возможно, российский Mohave практически не получит отличий от своей корейской версии, которая продается на родном для марки рынке еще с прошлого года.

Фото: «Kia-Clubs.Ru»

Техническое оснащение нового Mohave для РФ держится в секрете, но судя по сертификату ОТТС, полученному этой моделью в конце прошлого года, внедорожник будут продавать с 3-литровым турбодизельным агрегатом D6EB-5 мощностью 249 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложат также безальтернативный 8-диапазонный «автомат». Во всех комплектациях вседорожник получит полный привод.

Напомним, что сейчас на российском авторынке доступна дорестайлинговая версия Kia Mohave, оснащенная таким же двигателем, что и новинка. Стоимость внедорожника 2020 года выпуска начинается от 2 миллионов 869 тысяч 900 рублей. Сборкой автомобиля занимается завод «Автотор» в Калининграде.