Новый Hyundai Solaris для России представлен официально

Фото: Hyundai

Компания Hyundai провела официальную презентацию на заводе марки в Санкт-Петербурге обновленной версии своего бюджетного седана Solaris. Дебют автомобиля приурочен к выпуску двухмиллионного экземпляра этой модели, который будет подарен детскому хоспису.

Новая 4-дверка отличается от предшественника переработанным дизайном кузова, в котором изменилась визуальная составляющая бамперов, решетки радиатора и головной оптики, а также появилась новая мультимедийная система с увеличенным дисплеем. Для пассажиров заднего ряда установлены дефлекторы обдува и несколько USB-портов.

Моторная линейка нового Solaris останется прежней: это 1,4-литровый агрегат на 100 лошадиных сил и 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с. Связку обоим составит как с шестиступенчатой механическая трансмиссия, так и с шестидиапазонный «автомат».

Новый Solaris прошел длительные тестовые испытания в рамках адаптации к дорожным и погодным условиям различных регионов нашей страны. Доводочная обкатка автомобиля проводилась как на высокогорных трассах близ Сочи, так и в заснеженных окрестностях Мурманска. Суммарный тестовый километраж нового «Соляриса» по дорогам России составил более 1 миллиона километров.

Продажи обновленного Hyundai Solaris в России должны стартовать в до конца месяца. Цены объявят ближе к началу реализации, но ожидается, что они практически не изменятся по сравнению с дореформенной моделью, сейчас доступной на российском рынке.