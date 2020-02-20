Китайский «клон» Toyota Land Cruiser 200: новые фото и подробности

Фото: Autohome

В Сети появились очередные шпионские фотографии китайского «клона» внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Предсерийный прототип под названием Hengtian L4600 накануне был замечен во время обкатки на дорогах «Поднебесной».

Напомним, что первые шпионские фотографии этого внедорожника появились еще в 2016 году. Ожидалось, что автомобиль выйдет в продажу в 2017-м, но этого так и не произошло.

Теперь же, судя по всему, готов к началу серийного производства. Предсерийные прототипы в последнее время стали часто замечать в КНР, причем последний оказался первым, выкрашенным синий цвет кузова. До этого все L4600, заснятые фотошпионами, были исключительно белыми или черными.

Напомним, что конструкция рамного шасси и силового каркаса кузова китайского Hengtian L4600 базируются на Land Cruiser 200. При этом лицензии китайцы не приобретали, так что это так называемая «пиратская» копия. Несмотря на собственные детали кузова общий дизайн автомобиля сильно напоминает визуально японский внедорожник Toyota.

Под капот Hengtian L4600 установят 4,6-литровый двигатель Futai Power Co., выдающий 286 лошадиных сил. Связку ему составляет АКПП. Для покупателей внедорожник будет доступен как в 5-местном, так 7-местном исполнениях.

Презентация этой модели должна состояться уже в этом году. Серийное производство запустят ближе к середине года.