Как будет выглядеть обновленный Lada Largus

Фото: Российская газета/Никита Орлов

В начале февраля этого года компания «АвтоВАЗ» приступила к производству обновленных автомобилей Lada Largus. Семейство получило заводской индекс FL по аналогии с пережившей в 2018 году фейслифтинг Granta.

Дизайн перелицованного «Ларгуса» пока держится в секрете, однако первые предположения, как будет выглядеть этот автомобиль уже имеются. Их опубликовал дизайнер Никита Орлов на портале «Российская Газета». По мнению авторов рендеров нового Largus, автомобиль получит переднюю часть кузова, выполненную в фирменном X-образном стиле марки.

Головной оптикой новый «Ларгус» обзаведется от соплатформенного Renault Logan (за исключением светодиодной ленты дневных ходовых огней). Изменению подвергнутся также бамперы, форма капота и передних крыльев. По бокам X-образных выштамповок не появится, но будут установлены зеркала заднего вида от «Весты».

Интерьер рестайлингового Lada Largus также не останется без серьезных изменений. Передняя панель, например, должна оказаться схожей с Renault Duster, а большая часть деталей салоне, в том числе приборная панель, центральный тоннель, блок «климата», аудио- и мультимедийная система, будут выглядеть также, как в XRay Cross.

Кроме того, ожидается, что Largus FL получит выкидной ключ от Lada Vesta, литые колесные диски и боковые молдинги нового дизайна.

Технических перемен в новом «Ларгусе» ждать не стоит. Моторная линейка и гамма трансмиссий останутся прежними.