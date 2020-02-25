Geely вывела в продажу «убийцу Creta»

Фото: Autohome

Китайская автомобильная марка Geely вывела в продажу на местный авторынок свой новый компактный кроссовер под названием Icon. В «Джили» с этой моделью решились на весьма необычный шаг для нынешних реалий, сохранив в серийной версии этого «паркетника» смелый дизайн концепт-кара Icon Concept, представленного еще в 2018 году.

Автомобиль получил в современный внешний и внутренний облик за счет выштамповок на кузове, узкой светодиодной оптики и дверных ручек на сервоприводе, в неактивном положении скрытых внутри дверного проема, а также 10,25-дюймового дисплея приборной панели и мультимедийной системы с навигацией. В целом же в интерьере кроссовера заметно прослеживаются черты некоторых моделей Volvo.

По размерам новый Geely Icon практически сопоставим с самым популярным в России кроссовером Hyundai Creta. Длина новинки составляет 4350 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1615 мм, а колесная база равна 2640 мм. У «Креты» габариты чуть скромнее: 4270 мм/1780 мм/1630 мм.

Под капот кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, выдающий 177 лошадиных сил при 225 Нм момента. В качестве трансмиссии предложена 7-скоростная коробка передач с двойным сцеплением.

Стоимость новинки в КНР составляет от 115 тысяч 800 юаней или 1 миллион 60 тысяч рублей. Для сравнения, за локализированный Hyundai ix25 (аналог Creta) просят от 119 тысяч 800 юаней или 1 миллион 94 тысячи рублей.