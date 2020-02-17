Дилеры Lada начали продавать Chevrolet Niva

Фото: «For Friends & Для Друзей»|VK

Компания «АвтоВАЗ» приступила к продажам внедорожника Chevrolet Niva в своих дилерских центрах. Подтверждением этой информации служит снимок, опубликованный в группе «For Friends & Для Друзей» в социальной сети «VK».

Несмотря на наличие на «передке» логотипа Chevrolet в описании модели указан бренд Lada. Напомним, что конце 2019 года компания «АвтоВАЗ» выкупила права на внедорожник «Шевроле Нива», став полноправным владельцем этой модели. Спустя некоторое время появилась информация о планах переименовать «Шниву» в Lada Niva.

Автомобиль уже сменил название на официальном сайте, но переименования на самих машинах еще не произошло. Ожидается, шильдики с логотипами Chevrolet исчезнут с Niva вместе с плановым рестайлингом, который произойдет уже в этом году.