Внедорожник Chevrolet Niva больше не «Шевроле»

Компания «АвтоВАЗ» в рамках ранее заключенной сделки с General Motors по выкупу доли в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» переименовала внедорожник Chevrolet Niva. Отныне на официальном сайте Chevrolet Niva в «шапке» значится только графическое наименования Niva без приставки Chevrolet.

Напомним, что информация о планах «АвтоВАЗа» по выкупу доли GM в СП «GM-АвтоВАЗ» появилась еще в конце 2019 года, однако подтвержденных данных о том, состоялась ли сделка, не было.

Переименование единственной модели совместного американско-российского предприятия с отказом от бренда Chevrolet может значить только одно – отныне модель Chevrolet Niva полностью принадлежит «АвтоВАЗу».

Ожидается, что замена шильдиков на новых автомобилях Niva состоится в этом году в рамках планового рестайлинга.