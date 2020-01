Стали известны все цены на Kia Seltos для России

На портале Kia-seltos.ru был опубликован полный прайс-лист на кроссовер Kia Seltos, готовящийся к старту продаж в России.

Согласно данной информации, стоимость базовой комплектации «Селтоса» составит 1 миллион 119 тысяч 900 рублей. В ней кроссовер оснащён 1,6-литровым двигателем на 123 лошадиные силы, передним приводом и механической трансмиссией.

В топовом исполнении цена кроссовера с 1,6-литровым мотором на 177 «сил», роботом и полным приводом будет равна 1 миллиону 839 тысячам 900 рублям.

Полный прайс-лист на Kia Seltos для России:

(KIA Seltos 2020 модификации и цены: типы двигателей и трансмиссий)

1.6 Classic MT 1 119 900 бензиновый 1.6 123 лошадиные силы, передний привод, механическая трансмиссия;

1.6 Classic AT 1 179 900 бензиновый 1.6 123 передний, автоматическая;

1.6 Comfort MT 1 179 900 бензиновый 1.6 123 передний механическая;

1.6 Comfort AT 1 229 900 бензиновый 1.6 123 передний автоматическая;

1.6 Comfort MT AWD 1 259 900 бензиновый 1.6 123 полный механическая;

1.6 Comfort AT AWD 1 309 900 бензиновый 1.6 123 полный автоматическая;

1.6 Luxe AT 1 309 900 бензиновый 1.6 123 передний автоматическая;

2.0 Luxe AT 150 hp 1 349 900 бензиновый 2.0 150 передний вариатор;

1.6 Luxe AT AWD 1 389 900 бензиновый 1.6 123 полный автоматическая;

2.0 Luxe AT 150 hp AWD 1 429 900 бензиновый 2.0 150 полный вариатор;

1.6 Prestige AT 1 449 900 бензиновый 1.6 123 передний автоматическая;

2.0 Prestige AT 150 hp 1 489 900 бензиновый 2.0 150 передний вариатор;

1.6 Prestige AT AWD 1 529 900 бензиновый 1.6 123 полный автоматическая;

2.0 Prestige AT 150 hp AWD 1 569 900 бензиновый 2.0 150 полный вариатор;

2.0 Premium AT 150 hp 1 669 900 бензиновый 2.0 150 передний вариатор;

2.0 Premium AT 150 hp AWD 1 749 900 бензиновый 2.0 150 передний вариатор;

1.6T Premium AMT 177 hp AWD 1 839 900 бензиновый 1.6 177 полный робот;

Продажи кроссовера должны стартовать в феврале-марте этого года.