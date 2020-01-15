Прототип нового Hyundai Tucson 2021 засняли на тестах

Компания Hyundai продолжает тесты обновленной версии своего популярного кроссовера Tucson. Накануне прототип рестайлингового «паркетника» был замечен в ходе тестовых испытаний на заснеженных дорогах Германии.

Кузов машины испытатели облачили в плотный камуфляж, не позволяющий сделать первые представления о возможных дизайнерских решениях в экстерьере новинки. Тем не менее, уже сейчас понятно, что обновленный кроссовер получит новую интересную визуальную форму, где наибольшие перемены затронут переднюю часть кузова (новые бамперы, решетка радиатора и головная оптика).

Техническое оснащение обновленного Tucson 2021 пока не подтверждено, но предполагается, что под капот кроссовера установят новый 2,5-литровый мотор Theta3, работающий в связке с 8-диапазонным «автоматом».

Кроме него для покупателей этой модели предложат 1,6-литровый обновленный агрегат, с которым этот кроссовер будет продаваться на европейских рынках в базовой комплектации. Привод, как и у предшественников, можно будет выбрать между передним или полным.

Презентация нового Hyundai Tucson состоится до конца 2020 года. В продажу кроссовер поступит в начале 2021 года.