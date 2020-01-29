Названы цены на Subaru Forester 2020 для России

Фото: Subaru

Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России. Согласно информации, опубликованной аналитиками портала «Цена Авто», по сравнению с автомобилями 2019 года базовая стоимость кроссовера подешевела на 40 тысяч рублей. Остальные же, наоборот, подорожали на сумму от 60 до 90 тысяч рублей.

Отныне цена Subaru Forester 2020 модельного года в стартовом исполнении Standard VF составляет от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. За версию Comfort VF просят 2 миллиона 259 тысяч 900 рублей. В «топовом» варианте «Форестер» обойдется в 2 миллиона 779 тысяч 900 рублей.

Напомним, что до этого цены на автомобили Subaru менялись еще в начале января. Тогда Forester 2019 модельного года подорожал на сумму от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от комплектации.