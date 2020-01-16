Названа дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota определилась с датой официальной презентации нового поколения своего популярного внедорожника Land Cruiser 300. По информации японского издания BestCarWeb, дебют автомобиля запланирован на конец лета этого года.

При этом сообщается, что в текущем году Toyota представит только концептуальную версию этого внедорожника, в то время как серийная версия Land Cruiser 300 появится в продаже не раньше, чем через 2 года.

Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 построят на модернизированной платформе TNGA, а сам автомобиль сохранит рамную конструкцию. За счет смены архитектуры внедорожник должен стать легче, что улучшит его динамические характеристики и сделает более экономичным.

Моторная гамма нового Land Cruiser 300 изменится полностью. Не место прежних моторов V8 придет гибридная силовая установка, работающая на базе 3,5-литрового бензинового агрегата на 300 лошадиных сил и электромотора. Связку ей составит бесступенчатый вариатор. Кроме того, флагманский внедорожник Toyota получит турбомотор V6 на 3,5-литра и 450 «лошадей», а также 3,4-литровый турбодизель, выдающий 420 «сил».